CC de Bogaard in Sint-Truiden viert 50ste verjaardag met speciaal jaarabonnement: onbeperkt voorstellingen bijwonen

Het abonnement is een tijdelijk project en zal op het einde van het seizoen geëvalueerd worden. Naast het nieuwe abonnement zal de vijftigste verjaardag ook gevierd worden met een speciaal feestweekend op vrijdag 22 en zaterdag 23 september. "We openen het nieuwe seizoen met een feestelijk openingsconcert met heel wat Truiense muzikanten", vertelt directeur Véronique Moiës. "Zaterdagnamiddag nodigen we iedereen van harte uit voor ons verjaardagsfeest met taart en verrassende straattheateracts in onze foyer. ’s Avonds speelt Kommil Foo hun nieuwe show "Grind" in de schouwburg en in onze club kan je terecht voor een muzikale avond met een hoek af, met onder andere Mauro Pawlowski. Vanaf dat weekend loopt er ook een expo in de Abdij en onze kunstgalerij waarbij 6 kunstenaars uit de streek, waaronder Hugo Duchateau en Caroline Coolen, in dialoog gaan met het Truiens erfgoed."