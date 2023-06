Verschillende vrouwen beschuldigen zanger van Duitse metalband Rammstein van misbruik

Het zijn de Duitse openbare omroep NDR en de krant Süddeutsche Zeitung die vandaag met de beschuldigingen tegen Till Lindemann, de frontman van Rammstein, naar buiten komen.

Een fan getuigt hoe ze in 2020 als 22-jarige door Lindemann in een zijkamer geduwd wordt, waarna ze seks hebben. "Ik dacht enkel: dit doet pijn, hopelijk is het snel voorbij. Het deed tamelijk veel pijn en ik was verkrampt. Nadien bloedde ik ook." De vrouw erkent dat ze niet uitdrukkelijk "nee" heeft gezegd, maar ze voelde zich er wel heel slecht bij. "Ik wilde niet zeggen dat het pijn deed, want het was wel Till Lindemann." Vandaag vindt ze dat Lindemann zwaar over de schreef is gegaan, ze spreekt over machtsmisbruik en seksueel geweld.