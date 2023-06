Van eerste keer tot "comeback": dit zijn de tien festivalshows om naar uit te kijken deze zomer

"Hellmut Lotti goes metal": het is geen 1 april-grap, wel het gevolg van één cover op radiozender Willy voor de Willy 1000. Lotti kreeg een golf van positieve reacties op zijn versie van "Run to the hills" van Iron Maiden: een nummer waar hij warme herinneringen aan heeft.

“Mijn broer Johan is hardrockfanaat en draaide "The number of the beast" van Iron Maiden vroeger vaak. “Run to the hills" was mijn favoriete nummer uit dat album. Toen mijn vader mij eens hoorde meezingen, gaf hij mij voor de allereerste keer complimenten over mijn zang. Dat is me altijd bijgebleven", aldus Lotti.

Welke andere metalnummers hij onder handen zal nemen op Graspop blijft nog even geheim. "Verwacht je aan classics uit het genre van onder meer Whitesnake, Kiss, Aerosmith en uiteraard Iron Maiden", zo kondigt het festival aan. Benieuwd hoe het kritische metalpubliek zal reageren op deze covershow van een sterke zanger. In 2017 kregen de meisjes van het Scala-koor alvast een warm onthaal voor hun eenmalige metalshow als "Brides of Lucifer".