Verhuisoperaties van lentevuurspin in Limburg lijken te werken, maar “nog te vroeg om victorie te kraaien”

“Maar het is nog te vroeg om victorie te kraaien”, gaat Van Keer verder. “De soort is echt met uitsterven bedreigd in heel de wereld. Er is maar een klein gebied in Noord-West-Europa waar ze voorkomt, waaronder Vlaanderen. En dat maakt dat wij in Vlaanderen een enorme verantwoordelijkheid hebben om die soort te helpen overleven. Want als ze hier verdwijnt, is dat toch weer een stap dichter bij de uitsterving van die soort.”