Tweede editie van "Klassiek aan de Mijn" in september op nieuwe permanente outdoor eventlocatie aan mijnschacht Eisden

In de schaduw van de schachtbokken van de mijn in Eisden is een permanente eventlocatie ingericht. Het evenementenplein ligt vlak langs de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen, Terhills Hotel en Maasmechelen Village. In september staan de eerste events op de planning: "Onze natuur" met live orkest en "Klassiek aan de Mijn" met dirigent en componist Dirk Brossé.