Wetstraatwatcher Van Cauwelaert over steun van Sammy Mahdi aan Acid: "Hij dreigt zijn voorzitterschap op het spel te zetten"

In een filmpje op de video-app TikTok legt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi uit wat hij vindt van de uitspraak in het proces over de dood van student Sanda Dia. Hij steunt met name de youtuber Acid, die eergisteren een YouTube-filmpje had gemaakt waarin hij de identiteit van vier leden van de studentenclub Reuzegom onthult. Twee Reuzegommers die Acid vermeldt, stonden niet eens terecht op het proces.