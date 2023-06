Vanaf volgend jaar ook elke dag Last Post in Washington: Klaroeners uit Ieper gaan Amerikanen opleiden

De Ieperse klaroeners zijn van plan om de Last Post volgende week driemaal te laten weerklinken: in New York, in Gettysburg en in Washington. De plechtigheid in Washington op 8 juni 2023 kan om 23.00 uur via livestream gevolgd worden via deze link. Op vrijdag 9 juni 2023 zal de Ieperse delegatie een krans neerleggen bij het graf van de onbekende soldaat op Arlington National Cemetery. "En in september 2024 zijn we er opnieuw bij", zegt Mottrie "Dan blazen we de Last Post op de officiële opening van het nieuwe memoriaal in Washington, in het bijzijn van president Biden!”