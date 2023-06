18-jarige verdachte aangehouden voor moord op 50-jarige vrouw, van wie lichaamsdelen werden gevonden in kelder in Deurne

De man van 18 werd donderdagochtend opgepakt en is intussen aangehouden op verdenking van moord. De speurders vonden elementen die erop wijzen dat hij betrokken is bij de dood van een 50-jarige vrouw uit China. Het slachtoffer was mogelijk actief als prostituee.

Op 27 januari werd in de gemeenschappelijke kelderverdieping van een appartementsgebouw aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne een verdachte koffer opgemerkt. De Antwerpse politie ontdekte daarin de romp van de vrouw. Later stootten agenten op een andere plaats in de kelder op nog andere lichaamsdelen van het slachtoffer.