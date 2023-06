Haïtiaans-Chileense zakenman in VS tot levenslang veroordeeld voor rol in moord op Haïtiaanse president Jovenel Moïse

Jaar was een informant van de Amerikaanse regering en werd een tiental jaar geleden al eens veroordeeld voor drugssmokkel. Hij was een van de 11 verdachten die op Amerikaanse bodem gearresteerd en aangeklaagd zijn voor hun rol in de dood van Moïse.

Hij is de enige die schuldig heeft gepleit en voorlopig de enige die is veroordeeld. Hij had gehoopt strafvermindering te krijgen door samen te werken met het gerecht, maar kreeg toch de maximumstraf. De 10 anderen verschijnen wellicht in juli voor de rechter, al zou hun proces nog uitgesteld kunnen worden.



In Haïti zelf zijn meer dan 40 verdachten opgepakt in deze zaak, onder wie 18 Colombiaanse huurlingen en een Haïtiaanse dokter die als "een van de hoofdverdachten" wordt beschouwd. Voor zover we weten is in Haïti nog geen enkele verdachte veroordeeld.