Museum Meensel-Kiezegem krijgt uniek archief met geheime namen en daden van verzetslui uit Hageland

Museum44 in Meensel-Kiezegem ontvangt het archief over verzetsbeweging NKB (Nationale Koninklijke Beweging), van wijlen kapitein Joseph De Windt. Het museum in Tielt-Winge is één van de weinige verzetsmusea in België. De schenking bevat onder meer een exclusieve medaille, een vlag en de namen en geplande verzetsdaden van NKB Hageland.