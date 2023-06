Vier bewoners in levensgevaar na brand in Deurne

Het vuur ontstond rond kwart na tien gisteravond aan de achterzijde van het pand in de Van Notenstraat in Deurne. “Er was bij aankomst van de brandweer al een stevige brand die uitslaand was. En er was ook hevige rookontwikkeling, rook die in de buurt is blijven hangen”, zegt Marie De Clerck van de Antwerpse brandweer.

“Omdat het om 14 flats ging, was het eerst onduidelijk hoeveel mensen er effectief in het gebouw nog aanwezig waren. Uiteindelijk zijn er zes slachtoffers, vier van hen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De mensen die niet gewond zijn, werden eerst in een bus opgevangen op het interventieterrein. Nadien zijn ze naar een hotel in Antwerpen gebracht waar ze de nacht hebben kunnen doorbrengen”, zegt Marie De Clerck. Ook enkele buurtbewoners moesten tijdelijk hun huis verlaten. Maar zij konden in de loop van de nacht weer naar huis.

Het vuur ontstond in een flat aan de achterzijde van het gebouw. De oorzaak is nog onbekend en zal later vandaag verder onderzocht worden. Bijna alle flats liepen brand-, rook- of waterschade op en zijn wellicht een tijdlang onbewoonbaar. Later vandaag bekijkt Kadans Wonen, dat het begeleid wonen organiseert, of de getroffen bewoners in andere vestigingen kunnen ondergebracht worden.