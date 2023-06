Vlaamse regering erkent droogte van 2022 als ramp: landbouwers kunnen schadevergoeding aanvragen

Dat betekent dat landbouwers die door die droogte schade hebben geleden, binnenkort een schadedossier kunnen indienen. Ze kunnen dan vergoed worden via het Vlaamse Rampenfonds. Dat komt bovenop de vergoeding via de brede weersverzekering. Getroffen boeren hebben na de officiële erkenning drie maanden de tijd om hun aanvraag in te dienen.