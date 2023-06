Man (55) met verstandelijke beperking uit Zondereigen veroordeeld voor verkrachting 12-jarige jongen 

Zondereigen is een piepklein dorpje waar iedereen elkaar kent. Ook de beklaagde was een bekend figuur in zijn dorp. "Hij werd vroeger in het dorp zelfs mee op schoolreis gevraagd om te helpen met de kinderen. Nooit is daar één klacht geweest”, zegt Vosters. De beklaagde kwam bij veel bewoners over de vloer, waaronder ook bij de ouders van het slachtoffer. Dat gaf hem de gelegenheid om hun minderjarige zoon meermaals te verkrachten. Hoewel de beklaagde de feiten bekend heeft, worden nu de ouders van het slachtoffer, en niet de beklaagde, scheef bekeken. “Niemand gelooft ons. Omdat hij zoiets nooit zou doen. Maar het is wel gebeurd," klinkt het bij de ouders.

Naast de voorwaardelijke celstraf van 5 jaar en het contactverbod, moet de man ook therapie volgen en een schadevergoeding van enkele duizenden euro's betalen aan de ouders van het slachtoffer.