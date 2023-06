Voor het eerst in ons land werkgever veroordeeld omdat die een vrouw ontslagen heeft na een abortus 

Volgens het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen zijn zwangerschaps- en moederschapsgerelateerde discriminaties nog steeds "een groot probleem in België". "Drie op de vier werkende vrouwen maken minstens één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke behandeling of spanningen op het werk mee wegens van een zwangerschap of het moederschap", klinkt het. Dit type van klachten vormt dan ook het merendeel van de arbeidsgerelateerde meldingen van vrouwen bij het Instituut. Bijna één op de drie meldingen in het domein werk (29 procent) heeft betrekking op zwangerschap of moederschap. "Een zwangerschap en de arbeidsmarkt, het blijft tot problemen leiden", zegt Stevens nog. "Ondanks het feit dat het al lang wettelijk geregeld is, blijft het in de praktijk een heikel punt."