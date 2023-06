Geen koud kunstje: zes warme bakkers maken werk van James Ensor na met 19.000 (!) eclairs

De bakkers kiezen bewust voor een werk van Ensor. "Volgend jaar wordt Ensor gevierd. Het is dan exact 75 jaar geleden dat hij stierf. In het KMSKA hangt ook een grote collectie van hem, dat maakt de keuze extra makkelijk."

Het is een enorm werk om het schilderij van Ensor na te bouwen met eclairs. Bakkerij Lints heeft hier een jaar lang aan gewerkt, samen met andere warme bakkers uit Vlaanderen.

"Er zijn eclairs in 18 verschillende kleuren", zegt dochter Axelle Van Tittelboom. "We hebben samen met de kunstacademie een grote lege kleurplaat gemaakt die opgedeeld is in vakken met cijfers. Eén team doopt de eclairs in de juiste chocoladekleur, het andere legt de eclairs in het juiste vak. Zo komt de Ensor tevoorschijn."

Het enorme schilderij van eclairs lokte wel wat kijklustigen. "Bewonderenswaardig dat die bakkers zoiets klaarkrijgen", vertelt een vrouw. "Het is prachtig", zegt een andere man, "en we zijn ook naar het echte schilderij in het museum gaan kijken." Nu het schilderij af is, worden de eclairs verkocht, nog tot 17 uur. Voor 5 euro kunnen passanten twee eclairs kopen. De opbrengst gaat volledig naar Kick Cancer, een organisatie die zich inzet in de strijd tegen kinderkanker.