Zeker 9 doden bij politiek protest in Senegal

In Dakar, de hoofstad van het West-Afrikaanse land Senegal, zijn 9 mensen omgekomen tijdens protesten. Auto's en bussen werden in brand gestoken in de hoofdstad Dakar en ook elders werden ongeregeldheden gemeld, waaronder in de stad Ziguinchor, waar Sonko sinds 2022 burgemeester is.

Aanleiding was de veroordeling van oppositieleider Sonko voor ontucht met jongeren. Hij kreeg twee jaar cel. Sonko ontkent de aantijgingen en spreekt van een politiek proces.

Sonko's partij PASTEF riep na de uitspraak zijn aanhangers donderdag op om alle activiteiten te staken en de straat op te gaan. Daar werd massaal gevolg aan gegeven, wat leidde tot zware botsingen met de ordediensten.