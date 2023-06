Action haalt zelfscankassa's weg in verschillende Nederlandse winkels (maar naar eigen zeggen is diefstal niet de reden)

Winkelketen Action stopt in verschillende Nederlandse filialen met het gebruik van zelfscankassa’s. Maar, klinkt het bij het bedrijf, niet omdat er te veel gestolen wordt. Tegen persbureau ANP vertelt het hoofdkantoor dat ze volop experimenteren met opties om zelfstandig af te rekenen. Hoe dat het best in zijn werk gaat, wil Action winkel per winkel onderzoeken. De zelfscankassa’s verwijderen is daarbij slechts een van de mogelijkheden, aldus de keten.