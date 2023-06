110 kapelletjes in Blauberg en Veerle in kaart gebracht: "In alle vormen en maten: gemetseld tot zelf in elkaar geknutseld"

De kapelletjes inventariseren nam een volledig jaar in beslag. "Ik was gecontacteerd door IOED de Merode met de vraag om de kapelletjes in Laakdal te inventariseren, en ik zag dat wel zitten, want het is een mooi stukje erfgoed waar we niet altijd bij stilstaan", vertelt Glen Van Meeuwen (Heemkring Laakdal en kerkfabriek Veerle).

"We zijn langs alle kapelletjes in Blauberg en Veerle gefietst om te zien welke er allemaal waren", vult Steffie Peetermans (Erfgoed Herselt en parochieteam Blauberg) aan. "Daarna hebben we ook bij mensen aangebeld om te vragen of ze er meer informatie over hadden. Ook zijn we in archieven gaan onderzoeken wat de geschiedenis is van elk kapelletje en zo hebben we een inventaris gemaakt."