3.500 Alkenaren vieren 100e verjaardag van brouwerij Alken met groot volksfeest

"Deze 100ste verjaardag betekent veel voor mij", vertelt Yannick Boes (77), kleinzoon van een van de twee stichters van de brouwerij. Zelf heeft hij ook 30 jaar gewerkt in de brouwerij.

"In 1950 zijn we hofleverancier geworden. Dat is toevallig gebeurd. Mijn schoonvader was leraar van de kleine prinsen Boudewijn en Albert. Leopold III vroeg hem welk goed bier ze aan het hof zouden kunnen krijgen. Aangezien hij van Hasselt was, antwoordde hij dat hij maar een bier kende en dat is Cristal. Hij nam contact op met onze brouwerij. Zijn dochter is uiteindelijk mijn vrouw geworden."

In 1998 krijgt Alken-Maes, nog steeds als enige Belgische brouwer, ook de officiële erkenning als hofleverancier.