Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout: "Pauzeknop van De Croo en Demir is een deleteknop"

Groen wil dat Vlaanderen in 2035 voor 30 procent uit natuur bestaat. Dat zegt covoorzitter Jeremie Vaneeckhout in de krant De Zondag. Het voorstel past in de Europese natuurherstelwet. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) stellen zich eerder al vragen bij de uitvoering van die wet en pleiten ervoor om de “pauzeknop” in te drukken. Volgens Vaneeckhout is "hun pauzeknop een deleteknop".