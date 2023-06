Ook in West-Vlaanderen dromen ze van de titel voor Antwerp: Dominique uit Dranouter is al 30 jaar fan

Dominique Dehaene is een geboren en getogen Ieperling die een paar jaar geleden verhuisde naar het Heuvellandse dorp Dranouter. Ondanks z'n West-Vlaamse roots is hij geen supporter van Club Brugge of een andere West-Vlaamse topper.

"De sfeer in het Bosuilstadion is onbeschrijflijk en dat was het al in 1994, toen ik in Antwerpen studeerde en de club leerde kennen via een studiekameraad", vertelt Dominique. "Hij was een hevige supporter en nodigde mij uit om eens mee te gaan naar "den Antwerp" in plaats van op café te zitten. Ze speelden toen nog de Europacupfinale, de laatste glorieperiode."