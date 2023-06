Boma, Carmen en Marcske houden reünie FC De Kampioenen op Rijvers Festival in Lievegem

Het vierdaagse Rijvers Festival in Lievegem noemt zichzelf het snelst groeiende festival van Vlaanderen. Er staan al meer dan 100 artiesten op de affiche. En daar komen nu dus ook drie populaire acteurs bij van "FC De Kampioenen". Loes Van den Heuvel kruipt opnieuw in de huid van de excentrieke poetsvrouw Carmen Waterslaeghers, samen met acteur Marijn Devalck die aanwezig is als Balthazar Boma. Herman Verbruggen zal een dj-set brengen als Marc Vertongen met de Radio Hallo Disco Show.

Behalve de drie kampioenen zijn ook volgende namen al bevestigd: Camille, Xink, Flemming, Pommelien Thijs, Metejoor, Suzan & Freek, Bart Peeters, Intergalactic Lovers, Regi, Natalia, Aaron Blommaert, Pauline, Maksim, K3, Flip Kowlier, Yevgueni, 5napback en Viktor & Kobe.

Het Rijvers Festival vindt plaats van vrijdag 11 tot en met maandag 14 augustus in Lievegem.