Dodelijk ongeval in Geel: slachtoffer (77) negeert stopbord en rijdt tegen auto op voorrangsweg

Vrijdagavond, rond 19.45 uur, is een vrouw van 77 om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Geel. "Het slachtoffer, dat van Zeggendijk kwam, zou een stopbord genegeerd hebben en hierdoor tegen een auto op de voorrangsweg Roerdompstraat gereden zijn", zegt Kato Belmans van het Antwerps parket. "Twee inzittenden in de andere auto raakten lichtgewond. Een verkeersdeskundige is ter plaatse gegaan om vaststellingen te doen."

Het kruispunt van de Roerdompstraat met Zeggendijk was vrijdagavond lange tijd afgesloten.