Eric uit Machelen fietst Bordeaux-Parijs voor Alzheimeronderzoek voort na lelijke val: "Kan stuur bijna niet vasthouden, maar ik bijt door"

Woensdag had Eric er nog maar net een fietstocht van 3.200 km opzitten, een Vuelta als eerbetoon aan Eddy Merckx en om geld in te zamelen voor onderzoek naar een erfelijke vorm van gehoorverlies, DFNA9. Maar vrijdag is hij al vertrokken voor een nieuwe rit om geld in te zamelen voor de Stichting Alzheimer Onderzoek en ook als eerbetoon aan de recent overleden wielerkampioen Herman Vanspringel, ook wel bekend als Monsieur Bordeaux-Parijs, omdat die de wedstrijd liefst zeven keer won.