Volgens vicepremier Frank Vandenbroucke hebben banken wel degelijk ruimte om spaarrente te verhogen: "Nationale Bank is fout"

De federale regering had aan de Nationale Bank een advies gevraagd over een mogelijke verplichte verhoging van de rente op de spaarboekjes. Die stijgt trager dan de rente die banken krijgen van de Europese Centrale Bank (ECB).

Regeringspartij Vooruit stelde daarom voor om de ECB-rente te koppelen aan de rente van de spaarboekjes. De Nationale Bank was daar in hun advies duidelijk over: een verplichting is geen goed idee. Het zou te veel risico inhouden voor de banken.