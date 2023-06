Groen Leuven vraagt fietsbrug over Geldenaaksebaan: "Vlottere en veiligere verbinding"

Een concreet plan voor een brug is er nog niet, maar er is wel budget voorzien voor een haalbaarheidsstudie over een fietsverbinding. Groen vraagt nu dat een fietsbrug in die haalbaarheidsstudie wordt opgenomen. "We denken dat een brug de beste optie is, al zijn we geen ingenieurs. Ik kan me niet voorstellen dat er veel tegenstanders zijn voor dit concept", zegt een positieve Wouter Florizoone (Groen Leuven). "De brug zou een belangrijk deel uitmaken van een fietsring rond Leuven, en daar zouden veel Leuvenaars en pendelaars van buiten Leuven baat bij hebben."