Nog tot eind komende week zon: "Aangenaam in het binnenland, maar aan de kust kan je nog een jas verdragen"

Het weekoverzicht:



Het is zaterdagnamiddag zonnig met vooral in de Ardennen kans op enkele stapelwolken. De maxima gaan van 18 graden aan de kust tot 24 graden in Belgisch Lotharingen. Komende nacht is het helder met minima tussen 6 en 12 graden, voorspelt het KMI.

Zondag is het opnieuw heel de dag zonnig met maxima van 18 of 19 graden aan zee en op de Hoge Venen, het wordt 23 graden op de meeste andere plaatsen. De wind is matig uit noordoost, en soms vrij krachtig aan de kust uit noordnoordoost met daar rukwinden tot 50 kilometer per uur.

Maandag blijft het zonnig met lokaal enkele wolkjes. We halen maxima van 15 graden aan zee, rond 24 graden in het centrum en tot 26 graden in het uiterste zuiden.

Na het eventuele plaatselijke ochtendgrijs wordt het dinsdag opnieuw zonnig. Over het zuidoosten kunnen er in de loop van de dag wolkenvelden verschijnen. De maxima schommelen rond 23 graden in het centrum. Aan zee waait er nog altijd een matige tot vrij krachtige noordoostenwind, zodat het daar niet warmer wordt dan 15 graden.

Woensdag verandert het weerbeeld nauwelijks met na het lokale ochtendgrijs opnieuw zonnig weer. Over het zuidoosten kunnen er wat meer wolkenvelden voorkomen. De maxima schommelen rond 15 graden aan de kust, en liggen tussen 21 en 26 graden in het binnenland.

Donderdag wordt meestal zonnig weer, met soms ook hogere wolkenvelden. De maxima schommelen in de meeste streken rond 25 graden. Aan zee blijft het gevoelig koeler.