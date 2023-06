Koreaan Taehan Kim, jongste kandidaat, wint de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang

Maar is het eigenlijk wel mogelijk om zangers tegen elkaar af te wegen? "Dat is heel moeilijk, een sopraan met een tenor of een bas vergelijken, of zelfs sopranen onderling. Het is meer een reactie op de kwaliteit van de stem, de kwaliteit van de artiest, het engagement," zegt Foccroulle. "Elk jurylid geeft een eigen evaluatie en appreciatie van wat de zanger heeft gegéven."