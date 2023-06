Laatste café van Doel gaat dicht: “Na 35 jaar ben ik moegestreden”

Uitbaatster Sheila De Graef (43) stond zo’n 18 jaar achter de toog van café Doel 5. Het was haar moeder Jenny die het café in 1988 oprichtte. De naam was een knipoog naar de vijfde kernreactor, die er nooit kwam. Heel wat werknemers van de kerncentrale kwamen er na hun dienst een pintje pakken.

Op haar 25ste nam Sheila het café over. Maar ze kreeg het de afgelopen jaren moeilijk door de coronacrisis. “Of je hoopt dat het ooit weer beter zal gaan, of je neemt de rationele beslissing om te stoppen”, zegt Sheila. “Ik ben na 35 jaar ook moegestreden, met alle perikelen die Doel al heeft doorgemaakt. We zijn al even aan het nadenken over de toekomst van het café en nu hakken we de knoop door om te sluiten. De cirkel is rond.”