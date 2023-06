Lange wachtrij aan Passa Porta in Brussel voor signeersessie Nick Cave

Cave is de laatste jaren meer bereikbaar geworden, dat bewijst ook de signeersessie in Brussel. Maar hij beantwoordt ook op het onlineplatform "The Red Hand Files" vragen van fans, die erg persoonlijk en emotioneel kunnen zijn.

Enkele jaren geleden antwoordde hij ook live op vragen tijdens de "Conversations with Nick Cave"-tour. “En dat terwijl hij lange tijd een afkeer had van zijn publiek", zegt Kurt Overbergh, artistiek directeur van de Ancienne Belgique, die de rockgod in het verleden ook al interviewde. “Na de dood van zijn zoon Arthur, in 2015, is dat omgedraaid. Hij begon zich kwetsbaar op te stellen, rouwde en plein public. Zijn band met fans is dan heel innig en intens geworden.” Ook in Bozar kan het publiek na het gesprek met O'Hagan enkele vragen stellen.