Laura Tesoro stopte al snel met de pil, "maar ik heb nooit niets gebruikt, dat lijkt me niet zo slim"

"Tien jaar geleden was ik zestien. Ik had een lief en vroeg aan ons moeder de pil", vertelt Laura. "Ze zei: 'Ok, we gaan naar de gynaecoloog!' Toen vond ik dat gênant, maar eigenlijk ben ik heel blij dat ze me direct naar de gynaecoloog stuurde. Ik ga elk jaar eens op controle om te checken of alles wel ok is. Veel jonge meisjes doen dat niet, en dat is wel belangrijk."