Aantal leegstaande woningen in Brugge met de helft toegenomen in 5 jaar tijd

Het aantal woningen dat leegstaat in Brugge is in vijf jaar tijd met de helft toegenomen. Van 178 in 2018 naar 263 in 2022 om precies te zijn, een stijging van 48 procent. Dat blijft uit de cijfers die gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) opvroeg bij het stadsbestuur.