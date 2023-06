Ludieke race om waterbus naar Temse te halen loopt met sisser af: aansluiting gemist

De ludieke race die Temse organiseerde om een halte voor de waterbus in hun gemeente te krijgen, is uitgevallen in het nadeel van de waterbus. Ze zetten een wedstrijd op om met verschillende vervoersmiddelen zo snel mogelijk in het centrum van Antwerpen te raken. De mensen die de waterbus namen, kwamen als laatste aan. Toch blijft Temse ijveren voor een eigen stopplaats.