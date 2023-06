Man overleden in Brussels metrostation nadat hij kwam vast te zitten in rolluik

Het is al het vierde incident sinds maart waarbij iemand vast komt te zitten in een rolluik van een Brussels metrostation. Afgelopen woensdagochtend moesten de hulpdiensten nog uitrukken voor een man die gekneld zat met een been in een rolluik van het metrostation Hallepoort.

Een week eerder deed zich een gelijkaardig incident voor in het metrostation op het Sint-Gillisvoorplein. Een tweetal maanden voordien, op 19 maart, was ook al een man vast komen te zitten in een afsluiting van het metrostation Naamsepoort. De brandweer slaagde er telkens in de mensen te bevrijden en over te brengen naar het ziekenhuis.