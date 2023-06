Vader van Sanda Dia: "Door de KU Leuven is de waarheid niet aan de oppervlakte gekomen" 

Volgens Sanda's vader werd zijn zoon uitgekozen vanwege zijn kleur. "Mensen zullen me ongelijk geven en verwijzen naar die andere jongen van kleur bij Reuzegom. Maar ik zeg, als vader, wat ik in mijn diepste binnenste voel: Reuzegom, een elitaire studentenclub, heeft met Sanda iemand binnengekregen die niet in haar kraam te pas kwam. Zijn vader had geen tuin, geen oprit, geen eigen huis. Sanda was te min voor hen: "Niet iedereen kan een Reus worden." En dat wilden ze bewijzen."