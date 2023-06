Parachute opent niet: parachutist stort neer in centrum Ledegem en is afgevoerd met zware verwondingen

Iets na 20 uur stortte de parachutist neer in de Kortwagenstraat, in het centrum van Ledegem. De man die afkomstig is uit de regio Gent, was kort daarvoor opgestegen op het vliegveld van Moorsele, in buurgemeente Wevelgem. Een deskundige onderzoekt de omstandigheden van het ongeval in Ledegem.

Volgens burgemeester Bart Dochy (CD&V) van Ledegem ging zijn hoofdparachute niet open. "Pas op het allerlaatste moment heeft hij zijn nood- of reserveparachute kunnen activeren. De man is tegen een vrij grote snelheid in het centrum van Ledegem op een betonvak terechtgekomen, net naast een lokale school", legt Dochy aan onze redactie uit.