Politie onderzoekt of brand in natuurgebied Bergenmeersen in Wichelen aangestoken is

Burgemeester Kenneth Taylor (Samen) kwam zelf kijken naar de plaats van de brand. “Er waren twee brandhaarden, die zijn zo goed als zeker aangestoken”, zegt hij. “Het is een drassig gebied en het lijkt weinig waarschijnlijk dat de brand toevallig is ontstaan. De politie is nu bezig met het onderzoek om de zaak uit te klaren.”

De Bergenmeersen is een natuurgebied van rietmoeras van 40 hectare. “Bij natuurbranden wordt snel gesproken van brandstichting, maar de oorzaak kan uiteenlopend zijn”, zegt Peter Claus van Natuurpunt Scheldeland en conservator van het gebied. “Bij mijn weten is het de eerste keer dat er een brand is ontstaan in de Bergenmeersen. Al bij al valt de schade mee, enkel het houten wandelpad is beschadigd, de vegetatie had niet zoveel te lijden.”



Door de brand is het houten wandelpad in het natuurgebied tijdelijk afgesloten. De Vlaamse Waterweg moet het wandelpad nu herstellen.