Politie Sint-Niklaas bevrijdt hond uit hete wagen: "Laat je hond nooit in de auto, zelfs niet in de schaduw of met raam open" 

Een patrouille van het fietsteam van de lokale politie van Sint-Niklaas heeft een hond uit een hete auto bevrijd. Het baasje had de hond achtergelaten in een wagen die flink opgewarmd was door de zon. De agenten gaven het beestje ook meteen water.

"Onze agenten stelden vast dat de hond vastzat in een hete wagen. Ze konden niet meteen de eigenaar vinden en besloten dan maar het raam in te slaan", zegt Fabrice Vandemalle van de politie van Sint-Niklaas. "Toen de hond uit de wagen bevrijd was, begon hij meteen te drinken. We hebben een proces-verbaal opgesteld."

De politie geeft via sociale media ook meteen een waarschuwing mee. “Er zijn nog geen hitterecords verbroken, maar in de wagen kan de temperatuur al flink oplopen. Dus laat je hond niet in de wagen, niet voor heel even, zelfs niet in de schaduw, zelfs niet met een raampje open."