Verboden wapens en drugs gevonden bij grote politiecontrole in Voeren 

"We voeren een internationale controleactie uit op de parking langs de E25", zegt Alain Stas, korpschef van politiezone Voeren. "Dit is een locatie die algemeen bekend is al doorvoerpunt voor drugstoeristen: mensen die in Nederland drugs kopen en zich verplaatsen richting Wallonië, Frankrijk of Luxemburg nemen deze weg.

"We controleren op drugs en wapens, maar ook op mensen die onder invloed zijn of niet verzekerd zijn", zegt Stas. "De laatste jaren merken we dat het aantal bestuurders onder invloed enorm stijgt, alsook het aantal voertuigen die niet in orde zijn." Aan de internationale controleactie werken politiediensten mee uit België, Nederland en Luxemburg.