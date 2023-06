Rammstein reageert op beschuldigingen tegen zanger Lindemann: "We nemen dit buitengewoon ernstig"

"Door de publicaties van de voorbije dagen zijn bij het publiek en vooral bij onze fans irritaties en vragen ontstaan", klinkt het in een reactie op de website van de band. "Tegen onze fans zeggen we: het is voor ons belangrijk dat jullie je bij onze shows goed en veilig voelen - voor en achter het podium. We veroordelen elke vorm van inbreuk."