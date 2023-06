Schooldistrict in Amerikaanse staat Utah bant Bijbel uit schoolbibliotheken

Een schooldistrict in de Amerikaanse staat Utah bant de Bijbel uit de bibliotheken van lagere scholen en middenscholen. Het district gaat in op een klacht van een ouder over de "vulgaire en gewelddadige inhoud". De voorbije maanden is het aantal boeken dat uit schoolbibliotheken wordt gebannen sterk toegenomen in de VS, zeker in conservatieve staten. De ouder die de klacht tegen de bijbel indiende, wil met zijn opvallende verzoek die censuur juist aan de kaak stellen.