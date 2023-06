Na Florida verbiedt ook Texas transgenderzorg voor minderjarigen

De nieuwe wetgeving in Texas en Florida maakt deel uit van een hele reeks, over het hele land. Volgens de belangenvereniging Human Rights Campaign werden er in 2023 al meer dan 500 wetsvoorstellen ingediend die de LGBTI+gemeenschap treffen. Al zeker 71 daarvan zijn in een wet gegoten.

Zo hebben ondertussen tien Republikeinse staten in de VS beperkingen opgelegd voor minderjarige transgenders, met Texas en Florida als grootste staten. In maart zei de Democratische president Joe Biden dat dergelijke "aanvallen" op transgenderrechten "on-Amerikaans zijn en moeten stoppen".