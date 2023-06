Tuinranger Hilde stelt grote biotuin open in Malderen

Als één van de zeven vrijwillige Tuinrangers voor de gemeente Londerzeel weet Hilde heel goed hoe je een eco-tuin onderhoudt. “Ecologie is onze grootste drijfveer”, legt Hilde uit. “Met plezier tonen we dat tuinieren zonder gif niet moeilijk of lastig is. Er zijn nu al 83 aanvragen van tuineigenaars in Londerzeel die graag een bezoek krijgen van een Tuinranger. Die gaat dan ter plaatse en geeft gratis tips over ecologisch tuinieren.”