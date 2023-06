Twee doden bij bombardementen in Russische grensregio Belgorod

De centrale is afhankelijk van één overblijvende, operationele stroomlijn van 750 kilovolt (kV) voor externe elektriciteit die nodig is voor het afkoelen van de reactie en andere belangrijke veiligheidsfuncties. Vóór de Russische invasie in Oekraïne had de centrale vier van die externe stroomlijnen.



"De algemene situatie op de site blijft erg precair en mogelijk gevaarlijk", waarschuwt Grossi. "De kwetsbare elektriciteitssituatie op de site blijft een bron van grote ongerustheid". Het IAEA lijstte vijf principes op, die onder meer stellen dat Zaporizja niet mag gebruikt worden als een militaire basis of opslagplaats voor wapens zoals tanks en artillerie, die van daaruit kunnen worden ingezet. Ook roepen de principes op tot de garantie van de externe stroomvoorziening van de site en bescherming tegen sabotage. Het IAEA stelt dat als de 750 kV-lijn faalt, zoals gebeurde op 22 mei, de grootste kerncentrale van Europa moet rekenen op noodgeneratoren die op diesel werken.