Vader van Dutroux-slachtoffer Eefje roept op tot debat over straffen Reuzegom

Jean Lambrecks, de vader van Dutroux-slachtoffer Eefje, roept op tot debat over de uitspraak van de rechter in de zaak-Sanda Dia: "We moeten altijd kritisch blijven nadenken over hoe het bij justitie anders en eventueel beter kan." De woede over de rechterlijke beslissing om Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux, voorwaardelijk vrij te laten, leidde tien jaar geleden tot een wetswijziging.