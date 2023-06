Verdachte opgepakt na vermoedelijke brandstichting in Gentse Sint-Pauluskerk

Vrijdag kreeg de Gentse brandweer iets voor 19 uur een oproep binnen wegens rookontwikkeling in de Sint-Pauluskerk, in de buurt van het Sint-Pietersstation. Volgens de brandweer werd er een beperkte vuurhaard vastgesteld in één van de zijkapellen. De pastoor was in de kerk aanwezig, maar raakte niet gewond.

Het gaat vermoedelijk om brandstichting, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Een man van 36 is gisteravond opgepakt. Hij moet nog verhoord worden, maar zal zo goed als zeker voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter. (Lees verder onder de foto.)