Vrijgelaten Oostenrijkers en Deen op Melsbroek geland, minister Lahbib verwelkomt hen: "Moment van solidariteit"

De verrassende vrijlating van de drie Europeanen maakt integraal deel uit van operatie Blackstone, waarbij vorige week al Vandecasteele werd vrijgelaten uit de Iraanse cel. Het was steeds voorzien dat de operatie in twee etappes zou gebeuren. Daar stond Iran op.



Het duurde naar verluidt al een hele tijd om het regime in Teheran ervan te overtuigen dat er een breder akkoord moest komen, waarbij niet enkel Vandecasteele, maar ook andere Europese gevangenen vrijgelaten zouden worden in ruil voor de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi.

Vandecasteele zat 455 dagen opgesloten in een Iraanse cel. Voor de Belgische regering was het vanaf het begin duidelijk dat ze zich zou inschrijven in "een bredere Europese logica". Daarbij werd ook de zaak van de Zweedse professor Ahmadreza Djalali aangekaart, maar dat was voor Iran "onbespreekbaar".



Er kwam een opening voor de vrijlating van Vandecasteele, met Oman als garant. Na deze vrijlating zouden er nog 22 Europeanen onschuldig vastzitten in de gevangenis in Iran.