225 jaar geleden startte de boerenkrijg in Overmere: herdenkingsweekend in augustus

Overmere (Berlare) organiseert het laatste weekend van augustus een herdenking van de boerenkrijg. Dit jaar is het exact 225 jaar geleden dat de jonge plattelandsbevolking naar de wapens greep en in het verzet ging tegen de in hun ogen onrechtvaardige wetten die de Franse bezetter had opgelegd. In oktober 1798 kookte het potje voor het eerst over in Overmere. Van daaruit verspreidde de opstand zich over heel Vlaanderen.