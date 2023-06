40-jarige gedetineerde sterft na vermoedelijk middelenmisbruik in gevangenis 

Het was een cipier van de gevangenis die vrijdagavond rond 20.45 uur merkte dat een gedetineerde niet meer alert was en een verminderd bewustzijn had. Daarop werden de hulpdiensten gealarmeerd.

Een ziekenwagen en MUG-team kwamen ter plaatse en hebben de man in de gevangenis nog een tijdlang gereanimeerd. Nadien is hij overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij niet veel later overleed.