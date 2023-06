Drie maanden voor opening krijgen buurtbewoners al rondleiding in nieuw Cadixziekenhuis in Antwerpen

Het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix, dat in september de deuren zal openen, is gelegen naast park Spoor Noord, tussen het Kempisch dok en de Noorderlaan. Voor het ziekenhuis patiënten ontvangt, was het vandaag de beurt aan 840 buurtbewoners om al eens een kijkje te komen nemen. "We vinden het belangrijk om onze buren eens uit te nodigen om te zien wat we allemaal voorbereiden", vertelt Tom Van de Vreken, woordvoerder van ZNA. "Na de opening zijn ze hier trouwens ook nog welkom, bijvoorbeeld in ons restaurant op de derde verdieping."